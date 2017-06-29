Конкурс имени Андрея Стенина: голосование в самом разгаре

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Молодые фотографы из Ирана, Италии, Бангладеш и России в номинации "Портрет. Герой нашего времени" рассказывают удивительные и трагические истории о своих соотечественниках.

Анна Пантелиа / Stenincontest Конкурс имени Андрея Стенина

Выбрать лучшую фотоработу из десятков работ молодых фотографов со всего мира на сайте конкурса stenincontest.ru может любой пользователь Рунета при наличии аккаунта в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook или Twitter. Результаты онлайн-голосования будут объявлены 19 июля 2017 года на сайте конкурса.

Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина в номинации "Главные новости">>>

Престижный международный приз для молодых фотографов будет вручен осенью 2017 года в Москве. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом, отмечает Sputnik Беларусь.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 34 лет. Это единственная в России площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. В 2016 году конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, со всех 5 континентов. Фотоработы победителей конкурса выставлялись в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме и других городах мира.

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