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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

Почти половина россиян следили за ходом прямой линии с Путиным по ТВ

© Sputnik/ Mikhail Klimentyev
В России
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По мнению 45% участников соцопроса, прямые линии оповещают руководство страны о проблемах населения, считают 45% участников соцопроса, еще 20% уверены, что это помогает транслировать политическую линию руководства России

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. За ходом прямой линии с президентом России Владимиром Путиным наблюдали по телевизору 49 процентов россиян, еще восемь процентов читали ответы и вопросы прямой линии в газетах или интернете. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Пятнадцатая ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным прошла 15 июня в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Она длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.

Согласно исследованию, число тех, кто следил за ходом прямой линии по телевизору, возросло: так, в прошлом году ее смотрели 45% россиян. Читали ответы Путина в газетах или интернете в 2016-м 9% опрошенных.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik/ Михаил Климентьев
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Как выяснили социологи, в июне этого года 10% россиян читали обсуждение этой прямой линии в газетах или интернете, но сами не смотрели ее и не читали ответы Путина. При этом 28% респондентов сказали, что слышали об этой прямой линии, но не знают, о чем шла речь. Согласно исследованию, в прошлом году так же ответили 37% россиян.

Как считают 45% респондентов, подобные прямые линии нужны прежде всего для того, чтобы руководство страны было в курсе проблем населения. В то же время 20% опрошенных сказали, что они необходимы для того, чтобы "президент мог донести до населения страны политическую линию руководства России". При этом 28% россиян уверены, что подобный формат общения с гражданами необходим для укрепления популярности и рейтинга Путина.

Опрос проведен 23-26 июня среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Теги:
опрос, прямая линия президента, "Левада-центр", Путин, Россия
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