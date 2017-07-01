Капитан сборной Германии: Большое спасибо за Кубок конфедераций

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер опубликовал в открытом доступе письмо, адресованное организаторам Кубка конфедераций и болельщикам чемпионата.

В послании указано, что Дракслер выражает искреннюю благодарность российской стороне за отличную организацию, и присутствующее чувство безопасности.

"Мы хотим поблагодарить организационный комитет в России, всех сотрудников на стадионах, в отелях и аэропортах, всех волонтеров и, конечно же, вас, российских фанатов футбола", — написал Дракслер.

Он отметил, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира, и после трех недель мы можем сказать — Россия с блеском прошла это испытание.

"Мы играли на стадионах с впечатляющей архитектурой. Мы смогли насладиться днями на побережье Черного моря, солнце нам всегда улыбалось. Мы смогли убедиться в том, насколько велика эта страна, в 48 раз крупнее нашей. И мы попытались внести свой вклад в российско-германские отношения за пределами четырех угловых флажков. Для меня лично последние дни стали особенными… И уже сегодня с нетерпением ждем возвращения летом в 2018 году", — написал капитан немецкой сборной.