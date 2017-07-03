Сборная Германии впервые выиграла Кубок конфедераций

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Матч, по итогам которого определился чемпион проходящего в России Кубка конфедераций, прошел в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург Арена".

Сборная Германии в напряженном поединке одержала победу над сборной Чили, закончив игру со счетом 1:0, отмечает Sputnik Эстония.

Голом на 20-й минуте отличился Ларс Штиндль, получивший точный пас от своего земляка Тимо Вернера. Несмотря на попытки сравнять счет, чилийцам так и не удалось поразить ворота соперника.

Германия выиграла Кубок конфедераций впервые, до этого триумфа лучшим их результатом на этом турнире было третье место.

Напомним, что футболисты Германии и Чили уже встречались в рамках Кубка конфедераций-2017 — матч группового этапа в Казани закончился ничьей со счетом 1:1.

Ранее в воскресенье состоялся матч между сборными Португалии и Мексики за третье место Кубка конфедераций. Португальцы в упорной борьбе одержали верх.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Капитан сборной Германии: Большое спасибо за Кубок конфедераций

Кубок конфедераций — футбольный турнир, проводимый под эгидой ФИФА, в котором принимают участие национальные сборные.

Кубок проводится в стране-хозяйке чемпионата мира за год до самого чемпионата. В 2017 году матчи Кубка конфедераций проходят в России, турнир начался 17 июня и закончился 2 июля.

Для российской сборной, впрочем, выступление на Кубке конфедераций завершилось досрочно. Несмотря на яркую атакующую игру, сборная России проиграла драматический матч команде Мексики и завершила выступление в розыгрыше важного трофея мирового футбола.

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