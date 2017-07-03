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Футбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения

Громкие чилийцы и радостные немцы: как прошел финал Кубка конфедераций

© Sputnik/ Григорий Сысоев
В России
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Последний матч Кубка конфедераций завершился победой сборной Германии над чилийской командой со счетом 1:0

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В Северной столице России на стадионе "Санкт-Петербург Арена" прошел финал Кубка конфедераций, в последнем матче сборная Германии сошлась со сборной Чили. В драматичном поединке немцы одержали победу со счетом 1:0.

Завершившийся футбольный турнир многие назвали генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдет в России через год.

В период подготовки к турниру организаторы получили огромную долю критики в свой адрес. В первую очередь это касалось строительства стадионов — историю с ареной на Крестовском острове в Санкт-Петербурге слышали все. При возведении этого стадиона возбуждались уголовные дела из-за хищения денег, постоянно увеличивался бюджет, сменились несколько подрядчиков. Перед Кубком конфедераций только ленивый не бросал камни в петербургского вице-губернатора Игоря Албина, который в течение последних лет курировал строительство "Санкт-Петербург Арены".

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Футбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения

Однако в ходе Кубка конфедераций стало понятно, что Россия готова проводить соревнования подобного уровня. А финальный матч, на котором приехало огромное количество болельщиков из других стран, убедил в этом общественность. О том, что все прошло на отличном уровне, неоднократно признавались и сами футболисты, и иностранные гости.

Шумные чилийцы и сдержанные немцы

За сборную Чили переживали и российские болельщики. Команду полюбили в России, и финальный матч это подтвердил. Россияне, облаченные в чилийскую атрибутику, очень мило общались на английском языке с приехавшими чилийцами и фотографировались с ними. Кроме того, в Санкт-Петербург поддержать чилийцев прибыл внушительный десант фанатов из других латиноамериканских стран — Боливии, Колумбии, Венесуэлы и даже Бразилии.

Финал Кубка начался в 21:00, а за два часа до этого организаторы провели церемонию закрытия. Уже около шести часов вечера к стадиону на Крестовском острове в Петербурге начали стягиваться болельщики. Билетов на матч всем желающим не хватило. На подступах к стадиону несколько молодых людей с надеждой выпрашивали у проходивших фанатов лишний билетик.

Кстати, поклонников сборной Чили, которая в ходе турнира начала вызывать симпатии даже у людей, которые в футболе не разбираются, было в разы больше.

Чилийцы вели себя шумно и распевали кричалки. Ставшая знаменитой кричалка "Chi-Chi-Chi! Le-le-le! Viva, Chile!" звучала везде — в метро, на подступах к стадиону, в подтрибунных помещениях, рядом с точками питания и даже в туалетах.

В Южной Америке футбол — это религия. Очень трудно себе представить, чтобы фанаты сборной России поехали куда-нибудь в Аргентину болеть за географических соседей из Белоруссии или Казахстана. А вот ребята из Южной Америки ездят.

Болельщики сборной Германии, в отличие от чилийцев, вели себя сдержанно. Немцев тоже было много, но они меньше выделялись. Хотя и среди немецких фанатов попадались колоритные персонажи. Например, с высоким юношей и белокурой девушкой, облаченными в одежду цветов флага Германии, просил сфотографироваться каждый второй.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения
© Sputnik/ Алексей Куденко
Футбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения

На финальном матче присутствовали и экзотические болельщики. Были ребята из Алжира, Туниса, Марокко и других арабских стран. На вопрос о том, почему они приехали на матч, фанаты ответили, что живут в Германии. Были китайцы и японцы. Иностранная речь вечером 2 июля звучала на "Санкт-Петербург Арене" чаще, чем русская. После игры корреспондент Sputnik Таджикистан ехал до метро в автобусе с двумя десятками фанатов, среди которых не было ни одного россиянина.

Серьезный досмотр

Волонтеры, которые на матче открытия 17 июня показали себя не с самой лучшей стороны, побаиваясь общения с болельщиками и не зная расположения объектов на "Санкт-Петербург Арене", к финальному матчу Кубка конфедераций исправились.

Они сами лезли фотографироваться, приветствовали болельщиков и даже общались с иностранцами на хорошем английском языке. Часть волонтеров забралась на специально оборудованные вокруг стадиона вышки, и оттуда по мегафону сообщала болельщикам полезную информацию на двух языках.

Досмотр перед входом на стадион, как и на первых матчах, был серьезным. Сотрудники службы безопасности осматривали сумки, заставляли вывернуть карманы и показать содержимое кошельков, сразу выбрасывали напитки. Правда, на этот раз уже не отбирали жевательную резинку. После первой игры некоторые журналисты жаловались на то, что на входе у них отобрали жвачку. Вероятно, сотрудники службы безопасности прочитали об этих жалобах и не стали доводить дело до полного абсурда.

Не обошлось и без небольших казусов. Перед церемонией закрытия трибуны вновь оказались почти пустыми, как и на церемонии открытия, хотя болельщиков на подступах к стадиону было много. Почему-то эти мероприятия не привлекли зрителей, хотя организовали их на отлично.
Рядом со стадионом разгуливали мимы колоритной внешности, которые развлекали болельщиков. Одного из фанатов, например, мим в шутку молча пожурил за то, что он курил рядом со стадионом сигарету. Болельщик прислушался к критике и со смехом выбросил сигарету.

Горячий финал

Сам матч порадовал всех любителей футбола. Чилийцы, ведомые своими горячими фанатами, которые не умолкали ни на минуту, в течение всей игры наседали на ворота сборной Германии. Но немцы, которые привезли на Кубок конфедераций далеко не основной состав, стоически отбивались от этих наскоков и изредка проводили рейды к воротам латиноамериканцев.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Футбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения

В итоге все решил один момент. На 20-й минуте полузащитник чилийской сборной Марсело Диас поскользнулся и потерял мяч на подступах к своей штрафной. Немцы Тимо Вернер и Ларс Штиндль вдвоем выскочили на одного вратаря, и первый выкатил мяч второму на пустые ворота.

В это время на стадионе звучало громогласное эхо. Одни радовались за немцев, другие досадовали из-за потерянного чилийцем мяча. Матч так и завершился со счетом 1:0. Тут уж даже сдержанных гостей из Германии было не удержать. Чуть ранее в Москве португальцы обыграли мексиканцев в матче за третье место со счетом 2:1.
После игры пестрая толпа любителей футбола направилась в метро. Организаторы предусмотрели и проблемы болельщиков, которые могли возникнуть из-за позднего окончания матча. Метро и часть городских автобусов в ночь со 2 на 3 июля работали до четырех часов утра. Кроме этого, от стадиона к нескольким станциям метрополитена ходили специальные шаттлы.

Генеральная репетиция перед чемпионатом мира по футболу хоть и не без шероховатостей, но удалась. Более того, Санкт-Петербург и другие города зарекомендовали себя у иностранных болельщиков. "Thank you very much for everything, amigos!", — сказал чилийский фанат Артуро, ехавший с корреспондентом Sputnik после матча в метро.

Источник: Sputnik Таджикистан

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Теги:
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