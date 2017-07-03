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Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 волк Забивака

The Guardian: Россия выдержала проверку Кубком конфедераций

© Sputnik/ Alexei Danichev
В России
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Авторитетное издание, чьи журналисты и обозреватели следили за подготовкой и ходом Кубка конфедераций, считает - высоким уровнем проведения Россия развеяла опасения перед чемпионатом мира-2018

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Вот и завершился Кубок конфедераций в России.

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© Sputnik/ Alexei Danichev
Кубок конфедераций-2017: церемония закрытия
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Весь мир следил не только за ходом матчей, но и с нескрываемым любопытством наблюдал за тем, как организовано все было.

Московский корреспондент газеты The Guardian Шон Уокер считает, что Россия выдержала проверку Кубком конфедераций.

Уокер, которого цитирует РИА Новости, констатирует: Россия развеяла опасения перед мировым первенством, обеспечив "дружелюбную, хорошо организованную генеральную репетицию".

"Любой болельщик с билетом смог избежать обременительного процесса получения российской визы, а улыбчивые волонтеры в аэропортах и на вокзалах были тут как тут, чтобы показать посетителям, как пройти к бесплатному транспорту до стадиона", — пишет Уокер.

Болельщики, приехавшие в Россию, выглядели счастливыми. С какими-либо серьезными проблемами они не сталкивались, считает Уокер.

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Ruptly.
© Ruptly.
Фанаты после финала Кубка конфедераций

Что касается будущего ЧМ-2018, перед страной-хозяйкой, с точки зрения Уокера, поставлено две основных задачи: во-первых, сделать так, чтобы российская сборная обеспечила достойную игру, во-вторых, успешно представить миру дружелюбную и компетентную Россию.

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Теги:
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