The Guardian: Россия выдержала проверку Кубком конфедераций

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Вот и завершился Кубок конфедераций в России.

© Sputnik/ Alexei Danichev Кубок конфедераций-2017: церемония закрытия 20

Весь мир следил не только за ходом матчей, но и с нескрываемым любопытством наблюдал за тем, как организовано все было.

Московский корреспондент газеты The Guardian Шон Уокер считает, что Россия выдержала проверку Кубком конфедераций.

Уокер, которого цитирует РИА Новости, констатирует: Россия развеяла опасения перед мировым первенством, обеспечив "дружелюбную, хорошо организованную генеральную репетицию".

"Любой болельщик с билетом смог избежать обременительного процесса получения российской визы, а улыбчивые волонтеры в аэропортах и на вокзалах были тут как тут, чтобы показать посетителям, как пройти к бесплатному транспорту до стадиона", — пишет Уокер.

Болельщики, приехавшие в Россию, выглядели счастливыми. С какими-либо серьезными проблемами они не сталкивались, считает Уокер.

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Что касается будущего ЧМ-2018, перед страной-хозяйкой, с точки зрения Уокера, поставлено две основных задачи: во-первых, сделать так, чтобы российская сборная обеспечила достойную игру, во-вторых, успешно представить миру дружелюбную и компетентную Россию.

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