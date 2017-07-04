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Фрукты

Россия открыла границы для молдавских фруктов и овощей

© Sputnik/ Евгений Панасенко
В России
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Экспортеры из Молдовы могут растамаживать продукцию на любом пункте пропуска РФ

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Молдавские фрукты и овощи вот-вот "хлынут" в Россию. На своей официальной странице в социальных сетях президент Молдовы Игорь Додон написал, что экспортеры фруктов и овощей могут растамаживать продукцию на любом российском таможенном пункте, уполномоченном для оформления ввозимых на территорию РФ товаров.

"Новый результат усилий команды президента в укреплении торговых отношений с Российской Федерацией, в частности экспорта плодоовощной продукции на российский рынок, не заставил себя долго ждать. Экспортеры фруктов и овощей в Молдавии уже могут растамаживать продукцию на любом российском таможенном пункте, уполномоченном для оформления продукции", — отметил молдавский лидер.

По его словам, этот шаг был предпринят партнерами из России в ходе визита в Москву 22-23 мая.

Советник Президента Молдовы по экономическим вопросам Еленой Гореловой и Советник Президента Молдовы в агропромышленной области Иваном Пержу
© Photo: официальный сайт Россельхознадзора
Россельхознадзор рассмотрел вопрос о возвращении наших фруктов в РФ

Как отметил Додон, его помощники провели переговоры с руководством Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации "Россельхознадзор" и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "Роспотребназдор".

"До сих пор плодоовощная продукция могла растамаживаться только через единственный таможенный пункт в Брянске", — написал Додон.

Ранее Игорь Додон заявлял, что намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

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Теги:
овощи, фрукты, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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