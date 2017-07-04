Синоптики: лета в Центральной России уже не будет, в Москве - дожди

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков, передает РИА Новости со ссылкой на погодный центр "Фобос".

Норма осадков для российской столицы в июле составляет 94 миллиметра.

"За вчерашний день на станции ВДНХ выпало 19 миллиметров осадков", — сказал специалист центра.

По данным "Фобоса", дожди продолжатся и во вторник, но будут кратковременными, поэтому большого количества осадков не ожидается.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью RT заявил, что "в этом году москвичи могут уже не дождаться жаркого лета".

"На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадёживающих прогнозов по поводу жары под 25…30 °C. Лето будет скомканным, не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон. Если только смельчаки", — сказал он.

Синоптики назвали июнь 2017 года самым холодным за последние 14 лет в столице.

В минувший понедельник Гидрометцентр объявлял в Москве желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна) из-за сильного ветра, дождя и грозы.

Глава МЧС Владимир Пучков предупредил, что в июле в России возможны различные природные катаклизмы.

В частности, он заявил об угрозе резких перепадов температур, сильном ветре и осадках.

На селекторном совещании министр отметил, что первый месяц лета для его ведомства выдался напряженным, не менее сложным обещает быть и июль.

"Где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки", — пояснил глава МЧС.

Несмотря на пессимистичный прогноз, Пучков выразил надежду, что в Центральной России все-таки настанут солнечные дни, а в страдающих от жары и засухи регионах пойдут дожди.