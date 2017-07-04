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Троицкая башня Московского Кремля, архивное фото

Кремль объявил дату встречи Путина и Трампа и возможные темы их беседы

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В России
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Стало известно место и время встречи российского и американского лидеров. Кроме того, стороны обозначили ряд важных тем, которые Путин и Трамп могут обсудить в ходе личной встречи

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Москва и Вашингтон согласовали первую личную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, приводит РИА Новости заявление Юрия Ушакова, помощника главы российского государства.

Цейтнот по плану

Встреча Путина и Трампа состоится 7 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" в немецком Гамбурге.

"Согласована, седьмого (июля — ред.)", — сказал Ушаков.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону. В мае стало известно, что личная встреча глав государств может состояться на саммите "Большой двадцатки".

Ранее Ушаков рассказал, что график у Путина очень плотный, но совместными с американской стороной усилиями возможность для встречи должна быть найдена.

"Условлено, что президенты встретятся в рамках "двадцатки", но графики достаточно плотные. В отношении нашего президента — график действительно насыщенный. Тем не менее, мы будем совместно с американскими партнерами искать интервалы, своеобразные окна в графиках обоих президентов для проведения этой важнейшей встречи", — заявил Ушаков накануне.

Горячие темы

Помощник президента РФ заявил, что главы государств могут на встрече обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также международный терроризм. По мнению Ушакова, обсуждение этих тем "вполне логично".

"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины, — сказал Ушаков. — Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь".

Кроме того, Путин и Трамп могут затронуть тему контроля над вооружениями.

"В беседе с Трампом может быть затронута тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность", — сказал Ушаков.

К началу диалога
Гамбург. Старая Ратуша
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Вокруг встречи Путин - Трамп ломают копья глобалисты и адекваты

По мнению Сергея Каратаева, заместителя руководителя Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований – руководителя сектора экономики зарубежных стран, ожидать прорыва от грядущей встречи Путина и Трампа не приходится, важно, чтобы она оказалась началом двустороннего диалога.

"Прорывов, наверное, все-таки ожидать не следует, и, прежде всего, на мой взгляд, именно из-за внутренней ситуации в США, где любые прорывы, они станут проблемой для самого Трампа и его оппозиции, которая будет говорить, что он уступил, пошел навстречу (России)…", — сказал Каратаев в ходе круглого стола на тему: "Саммит G20 в Германии: повестка и ожидания", организованного МИА "Россия сегодня".

Эксперт ожидает "очень аккуратных результатов". По его мнению, "в прессу мало что попадет, но главное, чтобы это было началом диалога".

На позитиве

В свою очередь глава Внешэкономбанка Максим Горьков отметил, что ожидает позитивных результатов от встречи двух лидеров.

"Самые позитивные ожидания. Переговоры очень важны. Два лидера встречаются впервые, это очень важно и для России, и для США", — сказал Горьков.

Газета New York Times ранее со ссылкой на неназванных представителей американских властей сообщила, что советник президента США Джаред Кушнер мог встречаться с Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов.

В госкорпорации отметили, что руководство банка в течение всего 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих 

мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке, обсуждая практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли.

Теги:
главы стран, объявлена, встреча, Саммит G20, Гоьков, Каратаев, Путин, Ушаков, Трамп, Вашингтон, Гамбург, Германия, Москва, США, Россия
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