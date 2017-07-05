Выборы в Германии и грядущее переформатирование Европы

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" – это кспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия").

Свои вопросы к участникам заседания вы можете прислать по адресу, указанному в аккредитации.

Участники:

— Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Владислав ТЕРЕХОВ;

— член Комитета Госдумы РФ по международным делам, член Совета Международного интеллектуального клуба "Зиновьев" Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;

— доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Дагмар МИРОНОВА;

— члены Зиновьевского клуба: Ольга ЗИНОВЬЕВА, Сергей БАБУРИН, Юрий БОЛДЫРЕВ и другие.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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