Писатель Даниил Гранин скончался на 99-ом году жизни

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, сообщает РИА Новости.

В ночь на среду пресс-секретарь петербургского губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни.

В Петербурге на 99 году жизни скончался Почетный гражданин Санкт-Петербурга,писатель Даниил Александрович Гранин. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 4 июля 2017 г.

Гранин в июне стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему в виде исключения президент России Владимир Путин вручил в Стрельне.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи с кончиной писателя Даниила Гранина.

​"Время беспощадно… Ушёл Даниил Гранин. Замечательный писатель и настоящий человек. Вечная память…" — написала Москалькова в своем Instagram.

Даниил Гранин является признанным классиком русской литературы. Печататься начал с 1949 года. Среди его работ — романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек".

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