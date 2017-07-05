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Сергей Образцов

Сергей Образцов жизнь в куклах

© Sputnik/ Александр Невежин
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Колумнист Sputnik вспоминает о великом лицедее и кукольнике - Сергее Образцове, который родился в этот день в 1901 году

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузи

Добрейшего вам утра!

Сегодня на наш балкончик пожалует замечательный человек – великий Сергей Образцов. Уверена, вы все его знаете. Он удостоен множества орденов – советских и несоветских. Да простит он меня, но сегодня я вспомню один из них, врученный Польшей – "Орден улыбки".

Сам же он родился как раз в этот день, 5 июля 1901 года в Москве, в семье академика и учительницы.

Какое, наверное, это счастье, когда у тебя есть собственный театр кукол. Кого не любишь – как плохую куклу повесишь в правом страшном углу. Ведь в левом – сердце, и там непременно будет висеть Мальвина со своим мохнатохвостым Артемоном.

Какое счастье – всю жизнь (с 1931 до 1992 года) ласкать и сердиться только на кукол. Его первую куклу звали Би-Бо-Бу. Она по происхождению – из Китая.

Видимо, никто не знает, да и я до сих пор не знала, что блистательную Любовь Орлову открыл Сергей Образцов. Как всегда, уникальные кадры эксклюзивно для вас…

Знаете, сегодня я поделюсь одним секретом – Сергей Образцов был среди той немногочисленной группы людей, что подписала письмо в защиту замечательного режиссера Мейерхольда. Тогда это было очень рискованно… 2 февраля 1940 года Мейерхольда расстреляли… А Сергей Образцов, к счастью, уцелел. И как это чудесно, что он украшал нам жизнь своими куклами…

Лучше всех о дедушках обычно рассказывают внуки. По словам Екатерины Образцовой, в их доме жили даже два крокодила, подаренные сыном Федора Шаляпина, присланные из Америки в маленьких целлофановых пакетах.

И еще. В семье был такой праздник – раз в два месяца "походы по родственникам". В тот день Сергей Образцов, оказывается, по-особому наряжался, навещал всех родственников и дарил им тепло.

Также он очень не любил, когда его внучка курила. Однажды он спросил: "Дорогая, что тебе подарить, чтобы ты не курила?". Екатерина ответила: "Машину". Тогда дедушка сказал: "Тогда кури".

В Москве множество часов, но, наверное, самые знаменитые те, что красиво обосновались на здании театра Сергея Образцова. Эта идея первому пришла в голову Сергею Образцову. За 30 секунд до наступления полуночи кукарекает петух. Сначала он кукарекал каждый час. Но, в результате настоятельной просьбы жителей, его перевели на ночной "бесшумный режим". То есть, он "кричит" ровно в 11 утра, когда открываются гастрономы, и туда за водкой заходят в обнимку те, что частенько закладывают за воротник..

Сергей Образцов с его куклами был великим человеком, как-то по-особому красиво шагавшим по улочкам наших сердец. По-настоящему был особенный человек. Величественный…

Желаю счастливого, успешного и талантливого, как Сергей Образцов, дня!

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Теги:
кукла, искусство, Сергей Образцов
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