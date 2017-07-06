Путин протестировал новый российский лимузин

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин оценил новый российский лимузин представительского класса, разработанный в рамках проекта "Кортеж", сообщает Sputnik Грузия.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, глава государства провел тест-драйв автомобиля, который получил название "прототип А". Аналогичные машины Федеральная служба охраны получит до конца текущего года.

"Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы", — сказал Мантуров, отметив при этом, что президент остался доволен разработкой.

Минист также добавил, что работа над "Кортежем" продолжается, и машину создадут к инаугурации президента в 2018 году.

Проект "Кортеж" предусматривает создание автомобилей для первых лиц государства. Всего разработаны четыре типа машин: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.