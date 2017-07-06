Кто бы мог представить: в Москве арестовали экстрасенсов из Молдовы

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Москве на скамье подсудимых оказались 19 человек, граждане Молдовы и Украины, — вымогавших деньги под видом экстрасенсов.

© Sputnik/ Alexei Kudenko Как экстрасенсы в Молдове помогают раскрытию убийств

Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения. В отношении 16 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает РИА Новости.

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По данным следствия, от действий обвиняемых пострадали 33 человека, отдавших злоумышленникам в общей сложности 7 миллионов рублей (116,5 тысячи долларов).

Известно, что с декабря 2015 года — по февраль 2016 года шарлатаны размещали свою рекламу на телеканалах, где показывали передачи с участием "экстрасенсов, парапсихологов и ясновидящих". Вымогатели создали колл-центр, операторы которого представлялись помощниками экстрасенсjd. Звонившим операторы рассказывали о практикующих "специалистах", использовали различные психологические приемы.

Сами же "ясновидящие" проводили дистанционную диагностику и убеждали граждан в наличии у них серьезных проблем со здоровьем, решить которые можно, только если провести сеанс и, соответственно, перечислить деньги. "Пациентов" убеждали в необходимости продолжить "лечение" и пройти дополнительные, естественно, платные сеансы.

Возраст обвиняемых — от 19 до 57 лет.