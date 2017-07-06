Дума 7 июня рассмотрит проект постановления о ситуации в Приднестровье

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В пятницу Госдума рассмотрит проект постановления "О негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями властей Республики Молдова и Украины", сообщил первый вице-спикер Госдумы от "Единой России" Александр Жуков.

"Завтра будет рассмотрен проект постановления Госдумы "О негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями властей Республики Молдова и Украины",- сказал Жуков журналистам РИА Новости.

Проект постановления был внесен на рассмотрение ГД комитетом по делам СНГ. Как отмечается в проекте заявления, Госдума намерена призвать власти Молдавии и Украины отказаться от любых форм давления на Приднестровье и действий по организации его блокады.

Кроме того, депутаты заявляют о безальтернативности миротворческой операции в Приднестровье и осуждают любые односторонние призывы к ее прекращению или пересмотру действующего порядка ее проведения, а также любые действия, направленные против стабильной работы Объединенной контрольной комиссии.

"Государственная Дума настаивает на скорейшем проведении очередного раунда переговоров на площадке постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию (формат "5+2"), — говорится в проекте документа.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>