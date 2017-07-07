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Заместитель главного редактора - директор объединенной дирекции мультимедийных центров информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко, получивший премию в номинации За выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России

Топ-менеджер Sputnik был отмечен престижной премией

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В России
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Андрей Благодыренко награжден за выдающийся вклад в продвижение русскоязычных СМИ за пределами России

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Награды получать приятно всегда, особенно заслуженные. Особенно признанные коллегами-профессионалами.

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Nicolai Kibich
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Вчера вечером в Москве были оглашены итоги престижной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России". Ее лауреатом стал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

Он был награжден за выдающийся вклад в продвижение русскоязычных СМИ за пределами России.

Премия "Медиа-Менеджер России" вручается уже второе десятилетие и считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений медиабизнеса. В 2017 году были номинированы более 90 лучших топ-менеджеров различных компаний.

Всего прошло четыре тура.

Золотая чайка - традиционный символ национальной премии Медиа-менеджер России
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
"Золотая чайка" - традиционный символ национальной премии "Медиа-менеджер России"

Номинантов оценивали общественные организации, члены экспертного совета (450 человек), члены жюри и члены попечительского совета премии.

"Приятно, что профессиональное сообщество видит и ценит наши достижения в странах ближнего зарубежья и Балтии. Нам удалось за два с половиной года запустить 10 редакционных мультимедийных центров, которые ежедневно выпускают новости на русском и национальном языках, и за такой короткий отрезок времени вывести Sputnik в число лидеров онлайн-СМИ в 11 странах СНГ и Балтии", — заявил Благодыренко.

Также лауреатом стал директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль. Он был признан лучшим среди представителей информагентств и получил приз за создание новых трендов в фотожурналистике.

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль, получивший премию в номинации Электронные СМИ
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, получивший премию в номинации "Электронные СМИ"

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр.

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян, архивное фото
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Симоньян: то, о чем пишет Sputnik, никогда не расскажет пресса ЕС

Новостной портал Sputnik Молдова входит в ТОП-10 интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на февраль 2017 года.

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Теги:
премия, награда, "Медиа-менеджер России", МИА "Россия сегодня", Sputnik, Андрей Благодыренко, Россия, Москва, Информационные службы, Интернет-издание
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