Селфи с мамой: тигрята попали на фотоловушку

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Фотоловушкам в нацпарке "Земля леопарда" удалось заснять игру двух маленьких котят амурского тигра, их нападение на мать, а после — выключение камеры одним из хищников, сообщает нацпарк. Съемка с фотоловушки размещена на сайте нацпарка, сообщает Sputnik Армения.

"Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой, в которой два неугомонных котенка устроили своей маме настоящий праздник непослушания, делая селфи и проказничая с фотоловушкой. В объективе камеры оказалась взрослая тигрица под номером T 7F. Сначала она предстала перед фотоловушкой одна, спокойно отдыхая… К матери присоединились два тигренка, которые сначала подошли вплотную к автоматической камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора", — говорится в сообщении.

Затем котята боролись, кусались, обхватывали друг друга лапами. Они несколько раз врезались в спящую мать, то и дело задевали ее своими ударами. Потеряв терпение, мать рыкнула на них, однако в ответ котята напали на нее. В конце концов, тигрица успокоила их, ударив лапой по мордочкам.

"В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери. Напоследок один из них вновь приблизился к фотоловушке и одним точным ударом раскрыл ее корпус так, что карта памяти оказалась снаружи. Тигренок точно дал понять: съемка окончена", — сообщает нацпарк.

По словам старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, тигрица T 7F в 2014 году вырастила трех котят. "Интересно, что два из них покинули Россию и отправились на постоянное место жительства в Китай, а третий поселился недалеко от границы — он фиксируется фотоловушками сразу двух государств", — сказала она.

По последним данным, в 2016 году в нацпарке отмечено не менее 22 взрослых тигров и 7 котят. Численность дальневосточного леопарда на территории составляет около 70 особей.