Москва погружается в осень

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. В Москве в выходные возможны кратковременные дожди, но ожидается холодная погода, а температура будет соответствовать, скорее, показателям сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр "Фобос".

"В субботу Москва погружается в настоящую осень, температура едва достигнет даже климатических показателей сентября… Центральный регион завтра окажется в мешке арктического холода, поэтому температура очень низкая: ночью 8-10 градусов тепла, днем +13… +15 градусов, соответственно, это на семь градусов ниже, чем положено по климатической норме. И, по-прежнему, кратковременные дожди", — отметил специалист центра.

В воскресенье ситуация чуть улучшится, ночью — 10-12 градусов выше нуля, днем из-за туч выглянет солнце, а воздух прогреется до +17… +19 градусов, продолжатся кратковременные дожди.

На следующей неделе ожидается постепенное возвращение температуры в рамки климатической нормы, в понедельник уже +20… +22 градуса с короткими дождями, во вторник — 23-25 градусов тепла, а со среды и далее вновь придет похолодание с дождями.