22:18 07 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Тур Кубка ЧМ

Объявлен маршрут тура Кубка Чемпионата мира по футболу

© Sputnik/ Филиппов Алексей
В России
Получить короткую ссылку
3210

Во время первого официального мероприятия в Олимпийском комплексе "Лужники" были названы 24 российских города, в которых болельщики смогут увидеть главный приз мирового футбольного первенства.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik, Алексей Стефанов. Московский Олимпийский комплекс "Лужники" пока еще находится в окружении стройплощадок, спецтехники и рабочих, однако реконструкция Большой спортивной арены России уже почти закончена. Журналисты стали первыми гостями, посетившими грандиозный спортивный объект, который вот-вот откроют. И повод для этого был не менее грандиозным — Международная федерация футбола (FIFA) при поддержке Оргкомитета "Россия-2018" по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу, совместно с Coca-Cola, должна была представить маршрут российского этапа Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA.

Это будет самое продолжительное путешествие главного футбольного трофея по стране-хозяйке первенства за всю его историю.

Журналистов в спорткомплексе "Лужники" ждало сразу несколько сюрпризов, и первым, конечно, была возможность своими глазами увидеть, как преобразилась Большая спортивная арена после реконструкции. Теперь она вмещает более 80 тысяч зрителей. В "Лужниках" пройдет часть матчей Чемпионата мира — 2018.

Легенда FIFA, чемпион мира 1998 года Марсель Десайи уже выразил эмоции, которые испытал, оказавшись в Олимпийском комплексе: "Лужники" можно сравнить со "Стад де Франс", но только московский стадион современнее, трибуны расположены близко к полю. У меня просто великолепные впечатления от стадиона".

"Тур Кубка Чемпионата мира — это уникальная возможность расширить географию турнира в России с 11 городов-организаторов до Сибири и Дальнего Востока, где тоже очень любят футбол, где знают и чтут его историю, — сказал президент Российского футбольного союза, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. — Легендарный Кубок побывает в крупнейших городах России — от Калининграда до Владивостока. И российские поклонники футбола смогут не только увидеть и сфотографироваться с самым узнаваемым спортивным призом планеты, но и прикоснуться к истории великой игры и великого турнира".

Тур Кубка ЧМ
© Sputnik/ Филиппов Алексей
Тур Кубка ЧМ

Он первым вышел на красный подиум, построенный на зеленом поле спортивной арены. Следом слово взяла генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.

"В спорте нет символа сильнее, чем Кубок Чемпионата мира FIFA, — заявила она. — Вся планета знает этот трофей, который ассоциируется с успехом. Но для FIFA он также олицетворяет страсть миллионов болельщиков со всего мира — вне зависимости от возраста, пола, происхождения и социального положения. Мы считаем своим долгом дать возможность страстным болельщикам увидеть этот символ своими глазами".

"Турнир начнется меньше чем через год, и мы хотим разогреть интерес российских болельщиков к этому грандиозному событию — для этого мы привезем Кубок прямо к ним", — отметил еще один выступающий, генеральный директор Coca-Cola в России, Украине и Беларуси Любо Груич. Именно благодаря этой компании у россиян будет возможность взглянуть своими глазами на шестикилограммовую статуэтку, выполненную из чистого золота. "Наша компания уже много лет поддерживает футбол, и мы уверены, что Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA — это символ оптимизма, который связывает людей во всем мире. Организуя самый протяженный Тур Кубка Чемпионата мира по стране-хозяйке, мы подарим незабываемые впечатления игрокам и болельщикам. Мы сотворим футбольную историю вместе — как одна команда", — сказал он.

Тур Кубка ЧМ
© Sputnik/ Филиппов Алексей
Тур Кубка ЧМ

Затем сюрпризы продолжились. "Чтобы оценить охват маршрута, нужно узнать мнение специалистов космического масштаба — как выглядит из иллюминаторов международной космической станции этот Тур Кубка Чемпионата мира по футболу", — объявил ведущий, и на два больших экрана вывели космонавта, который сейчас находится на МКС, Федора Юрчихина. Теплые слова в адрес футбольных болельщиков всего мира прозвучали с орбиты.

Российский этап Тура Кубка будет состоять из двух частей. С сентября по декабрь 2017 года кубок объедет 15 городов России — Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем Кубок отправится путешествовать по миру — с января по май он предстанет перед болельщиками более 50 стран мира на 6 континентах. А в мае 2018 года, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, снова вернется в Россию и проедет Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Закончится Тур Кубка Чемпионата мира по футболу в Москве 14 июня 2018 года, перед стартом международного турнира. Тогда кубок смогут посмотреть москвичи и гости российской столицы. 

Тур Кубка ЧМ
© Sputnik/ Филиппов Алексей
Тур Кубка ЧМ

Теги:
футбол, тур Кубка Чемпионата мира по футболу, Лужники, Самура, Мутко, Россия
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

  • Крыши Таллинна.
    Засвидетельствовали

    В столице Эстонии проходит крупнейший в странах Балтии региональный конгресс секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в ряде стран.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

  • Верблюд, архивное фото
    Атака черных вдов

    Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20
Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20
Ночные столкновения полицейских с протестующими в Гамбурге
Ночные столкновения полицейских с протестующими в Гамбурге
Самые опасные летние продукты
Самые опасные летние продукты - будьте начеку особенно в жару

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться