Скончался известный российский художник Илья Глазунов

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил РИА новости в воскресенье источник в его окружении.

"Илья Глазунов скончался сегодня ночью",- сказал источник.

Российский живописец и график, народный художник СССР является автором более трех тысяч произведений. В 1996-1999 годах Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца.Художник является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Глазунов — Действительный член академии художеств России, член Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны.

Творчество Ильи Глазунова было отмечено различными наградами. В 1980 году он был удостоен звания Народный художник СССР. Является лауреатом Государственной премии РФ (1997).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1985), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1995), III (2000), II (2005) и I (2010) степеней.

Среди его иностранных наград — португальский орден Святого Михаила, лаосский орден Вишну, индийская премия имени Д. Неру. Глазунов был удостоен орденов Русской православной церкви — ордена Преподобного Сергея Радонежского (1999) и ордена Преподобного Андрея Рублева (2010).

Имя художника было присвоено одной из малых планет.