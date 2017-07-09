Блогер Антон Носик скончался на 52-м году жизни: в чем причина смерти

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Известный российский блогер и медиаменеджер Антон Носик скончался минувшей ночью на 52-м году жизни.Об этом сообщил в воскресенье член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в своем микроблоге в Twitter.

Антон Носик — известный деятель российского сегмента интернета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самая большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", — написал он.

Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено. — Демьян Кудрявцев (@kudriavtsev) 9 июля 2017 г.

​

Как пишут местные СМИ, супруга блогера подтвердила информацию о кончине мужа в ночь на 9 июля. По ее словам, у Носика произошла внезапная остановка сердца. Трагедия произошла у друзей на даче. Сейчас тело Носика находится в Мытищинском морге. Как сообщают некоторые СМИ, у блогера произошел сердечный приступ.