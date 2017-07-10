Путин рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-х

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин рассказал, что во время работы в мэрии Санкт-Петербурга несколько лет ездил на автомобиле Nissan, сообщает РИА Новости.

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В понедельник глава государства посетил павильоны международной промышленной выставки "Иннопром-2017". На одном из стендов был представлен обновленный автомобиль Nissan Murano. Руководство компании Nissan рассказало главе государства об особенностях его производства и преимуществах новой модели.

"Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет ездил на Nissan. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась", — признался президент.

На следующем стенде российского президента ждали производители автомобилей и мотоциклов Mitsubishi и Kawasaki. Они рассказали, что при создании нового мотоцикла используется многолетний опыт конструирования самолетов, что позволяет ему разгоняться до большой скорости.