Осужденный за подготовку покушения на Путина просит помилования

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в России за подготовку покушения Владимира Путина в 2013 году, попросил президента РФ о помиловании, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на российские СМИ.

По данным следствия, выходцы из Чечни Осмаев, Руслан Мадаев и уроженец Казахстана Илья Пьянзин организовали в одной из квартир Одессы конспиративную базу. Экстремистскую группу из трех молодых людей удалось выявить и обезвредить в январе-феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба, сообщалось ранее.

Мадаев погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра РФ, и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Документы по вопросам помилования при губернаторе Самарской области (где отбывает наказание Пьянзин) на днях поступили в комиссию и в настоящий момент рассматриваются, сообщают российские газеты.

Пьянзин заявил, что не желал зла российскому президенту и стал участником заговора случайно. Он заявил, что попал под влияние приятелей.

"Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично… Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении", — приводит "Коммерсант" текст ходатайства.

Ходатайство было подано в администрацию колонии строгого режима №26 в Самарской области в мае.

"Я дважды пыталась обратиться к Владимиру Владимировичу во время его прямых линий. Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной", — сказала жена осужденного Марина Пьянзина.