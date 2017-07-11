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Министерство иностранных дел России, архивное фото

Москва планирует выслать дипломатов США

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В России
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Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на ряд объектов собственности США в России в качестве контрмеры на действия американской стороны

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Как указывают в Москве, такое развитие ситуации является нежелательным, но необходимым в сложившихся условиях, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на российские СМИ.

Данный шаг станет ответной мерой на решение США не возвращать посольскую собственность российским дипломатам. 

Этот вопрос остался нерешенным по итогам прошедшей первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В этих условиях, подчеркивают источники издания, Москва вынуждена ответить зеркально — выслать порядка 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности.

"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", — пояснил представитель российского МИД. 

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Под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве, тогда как резиденция посла США в Спасо-Хаусе и посольская англо-американская школа в Санкт-Петербурге, возможно, затронуты не будут.

Администрация американского президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.

Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью.

Теги:
ответная мера, санкции, выслать, дипломаты, МИД РФ, Рябков, Трамп, Путин, Шеннон, Москва, Вашингтон, США, Россия
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