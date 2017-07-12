Абитуриентам на заметку: названы лучшие вузы России

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В двадцатку ведущих вузов России вошли Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и МГИМО (ведомственный вуз министерства иностранных дел), сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

Информацию о рейтинге вузов Садовничий озвучил на заседании общественного совета проекта правящей партии России "Единая Россия" — "Модернизация образования".

В представленный список также вошли Российский государственный гуманитарный университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, МИСиС, Ядерный университет МИФИ, "Первый мед" имени Сеченова, "Второй мед" имени Пирогова, Финансовый университет при правительстве, Академия народного хозяйства при президенте, Университет нефти и газа имени Губкина.

© Fotolia/ WavebreakmediaMicro Выбрать ВУЗ для учебы стало проще

В топ-20 вузов России также можно встретить Петербургский университет, Петербургский политехнический университет Петра Великого, петербургский Университет ИТМО (информационных технологий, механики и оптики), Уральский и Казанский федеральные университеты, Новосибирский и Томский университеты и Томский политехнический университет.

Что касается российских вузов в мировом сегменте, Московский государственный университет оказался единственным, который вошел в топ-100 лучших университетов мира, согласно рейтингу британской компании Times Higher Education — World Reputation Rankings 2017. МГУ занял 30 позицию второй год подряд.

А по версии QS, Московский государственный университет, также единственный вуз в России, вошел в топ-200 четырнадцатого рейтинга лучших вузов мира.