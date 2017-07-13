Переселенцам на заметку: названы самые комфортные города России

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Москва возглавила список самых комфортных для жизни городов-миллионников в России, а последнее место занял Волгоград, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на газету "Известия".

© Sputnik / RODION PROCA Как работает программа по переселению в Россию

Исследование провели Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и КБ "Стрелка" — "Индекс качества городской среды".

"В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса. Самый низший балл (18%) у города — по показателю "Озеленение и водные пространства", говорится в исследовании.

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Москва набрала 73% и стала единственным городом в списке, чье состояние оценивается как хорошее. Как считают специалисты, столица России лидирует в рейтинге из-за широких финансовых возможностей, а также потому, что "здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей".

Вторую и третью строчку в рейтинге заняли Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%) соответственно. Эти города превзошли Москву в разделе "Социально-досуговая зона": в Петербурге ее комфорт оценили в 76%, в Казани — в 72%, в Москве показатель составил только 58%. По всем остальным пунктам столица показала лучшие результаты.