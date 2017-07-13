Убийца Немцова получил 20 лет тюрьмы, заказчики убийства не найдены

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. За убийство политика Бориса Немцова Московский окружной военный суд 13 июля приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы, другие фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет, передает РИА Новости.

Заур Дадаев, который был признан виновным в том, что стрелял в политика, приговорен к 20 годам заключения, также судья лишил его воинского звания лейтенанта и ордена мужества.

Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам.

Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тысяч рублей. Отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима.

Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали всех подсудимых виновным и не заслуживающими снисхождения.

Приговор не поняли, будут обжаловать

Осужденные на вопрос судьи, понятен ли им приговор, ответили отрицательно.

"Бог вам судья", — отозвался на приговор Заур Дадаев.

Прокурор Мария Семененко заявила, что гособвинение довольно приговором непосредственным участникам убийства Бориса Немцова, но не исключает, что обжалует его в части срока предполагаемому киллеру Зауру Дадаеву.

"Мы просили назначить Дадаеву пожизненное лишение свободы, а суд назначил 20 лет. Назначение наказания — прерогатива суда. Вопрос об обжаловании приговора в этой части мы решим после изучения текста", — сказала Семененко.

В свою очередь адвокат Заурбек Садаханов заявил, что защита обжалует обвинительный приговор по делу об убийстве Немцова.

"Обязательно будем (обжаловать), это просто сумасшествие какое-то", — сказал Садаханов.

Заказчики не пойманы

Родственники Бориса Немцова считают, что организатор и заказчики его убийства должны получить еще большие сроки, чем непосредственные исполнители.

"Мы предпримем все усилия, чтобы заказчики и организатор оказались на скамье подсудимых и получили большие сроки наказания", — сказал адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.

Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева, комментируя приговор по делу об убийстве Немцова, также напомнила о необходимости найти заказчиков.

"То, что присяжные вынесли за убийство тяжелое наказание, это понятно… Самое главное — выяснить не только исполнителей, но и организаторов и заказчиков", — сказала Алексеева.

Известный политик, сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Борис Немцов был застрелен в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину. Немцов скончался на месте. Его спутница, украинская фотомодель Анна Дурицкая, не пострадала. Преступники с места происшествия скрылись на автомобиле.

В связи с убийством Немцова главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статье 222 (незаконный оборот оружия).

Следствие рассматривало несколько версий преступления: убийство как провокация для дестабилизации политической обстановки в стране; исламско-экстремистский след; версия, связанная с внутриукраинскими событиями, а также и другие бытовые версии, связанные с коммерческой деятельностью Немцова и личной неприязнью к нему. Следствие не исключало, что это могло быть заказное убийство.

4 марта 2015 года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что по делу об убийстве Немцова есть подозреваемые.

© Sputnik/ Сергей Черных В чем связь между убийством Немцова и карикатурами на Мухаммеда?

7-8 марта в рамках расследования дела были задержаны пять человек: братья Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Еще один предполагаемый соучастник преступления — Беслан Шаванов — совершил самоподрыв при попытке его задержания в Грозном.

Заур Дадаев первоначально дал признательные показания против себя и против остальных задержанных по подозрению в убийстве Немцова, однако впоследствии от них отказался, заявив, что признал вину под давлением и обвинил следствие в применении пыток. СК РФ по итогам проверки не нашел подтверждения его словам.

В середине марта стало известно, что следствие считает основной версией гибели политика Бориса Немцова убийство по найму.

9 ноября адвокат семьи Немцова сообщил, что следствие предъявило заочное обвинение в организации убийства политика офицеру чеченского батальона "Север" Руслану Мухудинову. Он был объявлен в федеральный и международный розыск. По данным ФСБ, Мухудинов скрывается в ОАЭ, где пользуется поддельными документами. 18 ноября он был заочно арестован.

29 декабря в окончательной редакции было предъявлено обвинение Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия (пунктам "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 222 УК РФ). 14 января 2016 года следствие предъявило окончательное обвинение Анзору Губашеву — пятому фигуранту дела.

По мнению следствия, собранные доказательства свидетельствуют о том, что участниками организованной группы еще в сентябре 2014 года была начата подготовка к совершению убийства Немцова, что полностью исключает указанный ими мотив убийства на почве религиозной ненависти. Официальный представитель СК Владимир Маркин отметил, что исполнителям преступления обещали вознаграждение в размере не менее 15 миллионов рублей, а собранные доказательства подтверждают корыстный мотив убийства.

При этом следствие считает, что находящиеся на скамье подсудимых люди — лишь исполнители преступления. По мнению СК, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений, а мотивы тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.

Расследование в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и "ряда неустановленных лиц" продолжается.