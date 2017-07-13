"Самолет Путина" заходил на посадку в Хельсинки, но не приземлился

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Авиалайнер Ил 96-300 из авиационного парка специального лётного отряда "Россия", предназначенный для перевозки президента и других государственных деятелей РФ, в течение продолжительного времени кружил над аэропортом Хельсинки-Вантаа 12 июля, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.

© Sputnik/ Rodion Proca Air Moldova: никакая молния не била в самолет над Москвой

По сообщениям очевидцев, российский борт кружил над аэропортом Хельсинки-Вантаа, но, сделав несколько заходов на посадку, так и не приземлился.

В пресс-службе Finavia подтвердили, что замеченный жителями Хельсинки борт выглядит точно также, как самолёт, на котором летает Владимир Путин, и машина, выполнявшая маневры в столичном аэропорту Финляндии, принадлежит российским властям.

Самолёт отрабатывал заход на взлётно-посадочную полосу и дальнейший набор высоты, а затем выполнял маневр повторно, пояснили в Finavia. Оператор финских аэропортов также заявил, что тренировки продлятся до конца июля. Всего планируется совершить около 50 заходов.

Напомним, в начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Финляндию 27 июля.

"Да, такие контакты готовятся, детали пока не дадим", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин планирует 27 июля посетить финский город Савонлинна, где пройдет оперный фестиваль, на котором выступит труппа Большого театра.

Российско-финляндские отношения находятся в хорошем состоянии, несмотря на неблагоприятный политический фон и деструктивную линию ЕС, которую поддерживает и Хельсинки, говорится в комментарии МИД РФ, который ведомство разместило на своем сайте накануне визита министра Сергея Лаврова в Суоми в мае.

Регулярный политический диалог является характерной чертой российско-финляндских связей и продолжает активно развиваться, отмечается в комментарии. Президенты двух стран – Владимир Путин и Саули Нийнистё – дважды встречались в 2016 году, очередной контакт состоялся на полях международной конференции "Арктика – территория диалога" 30 марта этого года в Архангельске. Также отмечается, что после двухлетней паузы в 2016 году восстановлена прежняя регулярность встреч глав правительств – как правило, два раза в год.