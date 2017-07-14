Создатели Druzhko Show: YouTube пока не под силу похоронить "ящик"

Шоу об интернете известного телеведущего и актера Сергея Дружко, которое весной запустилось на YouTube, оказалось невероятно популярным: на Druzhko Show уже подписались почти три миллиона человек. Создателями проекта являются Роман Манусаджян и Александр Лучкин — бывшие кавээнщики с богатым опытом на телевидении и в интернете. Корреспондент Sputnik Мария Шелудякова побеседовала с авторами популярного канала.

Роман ранее писал сериалы и тв-шоу, а Александр на протяжении трех лет работал в Comedy Club production, после чего активно сотрудничал с Амираном Сардаровым (Дневник хача) и другими блогерами. Оба автора работают в креативном агентстве "Изюм", которое специализируется на создании вирусных роликов. Агентство было запущено в марте 2017 года.

— Могли бы вы лаконично сформулировать концепцию Druzhko Show?

Роман: Концепция шоу проста: мем вещает о мемах, рассказывает о событиях в интернете с позиции человека, который в этом не разбирается. Так и получается комический эффект.

— Человек-мем Сергей Дружко не нуждается в продвижении, но у любого мема достаточно короткая жизнь. Планируете ли вы остановиться в ближайшем будущем или у вас другие планы?

Александр: Шоу не может долгое время держаться на одном образе, и мы планируем отойти от зацикленности на персонаже. Появятся новые интересные рубрики.

Роман: Возможно, добавим и новых персонажей. Например, в шоу "Вечерний Ургант" все также держится на одном человеке и актуальных событиях. Сначала было интересно, а потом надоело — и Ургант начал менять персонажей, появляются Алла Михеева, Александр Гудков и прочие. Это правильный ход.

© Facebook / Druzhko SHOW Актер Сергей Дружко

Команда Druzhko Show взяла небольшой перерыв, и через месяц мы уже вернемся обновленными.

— Кому и при каких обстоятельствах пришла идея создать шоу с Дружко?

Р: Идея родилась спонтанно, без долгих мозговых штурмов. Изначально мы собирались снимать "Биржу мемов", даже сделали пятиминутный пилот. Вел эту программу Лев Шагинян. Формат шоу о мем-индустрии показался интересным, но при просмотре пилота поняли, что надо снимать шоу об интернете. Сначала Саша предложил сделать нарезку фраз Дружко как рубрику, а потом мы подумали, почему бы Сергею не предложить вести шоу.

А: Сергей Дружко рассказал, что его сын смотрит YouTube, и невозможно запретить ему следить за определенными блогерами, и он решил возглавить это движение, чтобы сын был подписан на него. Нам показалось забавным, что взрослый человек, телевизионщик, будет рассказывать об интернете. Тем более мы знали, что он популярен — блогеры разбирают вырезки из программы "Невероятно, но факт" на вставки.

— Проект выглядит телевизионным, и кажется, что работает профессиональная команда. Сколько человек задействовано в производстве контента?

А: Не так много, как все думают. Над подобным проектом на телевидении работала бы большая команда сценаристов, операторы, режиссеры, гримеры… Сейчас над шоу активно работает авторская группа из четырех человек — команда постепенно расширяется. На съемках присутствуют два-три оператора, режиссер и световик.

Р: Идея родилась в понедельник, уже во вторник Сергей дал согласие и предложил снять пилот. Причем он хотел на следующий день приехать, а у нас еще не было сценария, решили перенести встречу на четверг. У нас есть доступ к студии, пилот сняли своими силами. Наша команда — творческие люди, которые могут все. Саша стоял рядом с Сергеем и показывал, куда поворачивать голову. Я сидел на пульте и нажимал на кнопки, хотя я не режиссер. Другой сценарист сидел на суфлере. А вот на съемки второго выпуска мы позвали режиссера программы "Необъяснимо, но факт" Максима Масальцева.

— Сколько времени уходит на создание одного видео?

Р: Первый ролик сняли за три часа, как написали, так и сняли. Сейчас в среднем уходит до семи часов, но подготовка занимает много времени.

А: Снимаем в четверг — всю неделю идет процесс подготовки, а в пятницу занимаемся монтажом.

© Sputnik/ Максим Блинов Создатели Druzhko Show Роман Манусаджян и Александр Лучкин

— Ваш проект самоокупается?

Р: Да, но это все, что мы можем сказать. У нас есть реклама, практически в каждом выпуске. Форма интеграций нравится зрителям, такая реклама их веселит.

— Дружко ведь не просто ведущий?

Р: Конечно. Мы рассказываем Сергею о сценарии, а он добавляет от себя фишки: повороты головы, улыбки, взгляды, словечки. Может предложить и тему. Он следит за интернетом, и его может заинтересовать определенное событие. Мы идем навстречу, мы одна команда.

— В связи с появлением на YouTube качественных, профессиональных и дорогостоящих проектов в сети активно обсуждают проникновение телевидения в интернет. Могли бы вы в этом контексте прокомментировать отношение Druzhko Show к телеканалу LifeNews?

Р: Глава News Media Арам Габрелянов — инвестор проекта "Изюм". Это отдельная организация, которая производит видеоконтент для интернета.

А: Думаю, этот вопрос связан с некоторыми политическими моментами. У нас нет определенной политический позиции, и мы стараемся при каждом удобном случае это озвучивать.

— Есть мнение, что проект создавался с целью аккумулировать вокруг себя российскую молодежную аудиторию и снизить градус заинтересованности в протестах.

Р: До запуска Druzhko Show я доверял всем источникам информации. Ньюсмейкер произносит фразу, и СМИ объясняют, что он придерживается определенной позиции. Такие тексты выглядят убедительно. Вот и мы оказались на месте такого человека, и нам позицию приписали. Без задней мысли придумали шутку: "Во всем виноват Алексей Навальный" — это сатира в отношении всего телевидения, а не стеб над политиком. Мы пишем шутку "по угару", а автор статьи выводит, что мы прокремлевские.

А: Есть ощущение, что в России в принципе невозможна сатира: задеваешь одну сторону — тебя приписывают к другой, и наоборот. Как будто нельзя сохранять нейтралитет, если ты шутишь на политические темы. К сожалению, не затрагивать их просто глупо. У Навального канал на YouTube, и он постоянно попадает в тренды. Как и Алишер Усманов.

— Как блогеры зарабатывают на YouTube? По каким каналам связываются с рекламодателями?

А: Очевидный способ заработка — рекламные интеграции. Однако есть блогеры, которые принципиально не пускают рекламу на свой канал. Например, Евгений Баженов (BadComedian), который зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц, хотя мог получить в двадцать раз больше. При этом даже заработок в 150 тысяч — гораздо выше средней зарплаты по стране.

© Facebook / Druzhko SHOW В своих шоу Сергей Дружко бывает таким разным

Блогеры оставляют почту в профиле, и рекламодатели сами на них выходят. Кроме того, существуют блогерские агентства, которые служат связующим звеном. У некоторых блогеров даже есть личные представители, которые также связывают их с рекламодателями. Они становятся лицами огромных компаний, представляют косметику, напитки и другие товары.

Р: Блогер может заработать и без рекламы: создать линию одежды, например. Подписчики — это потенциальные покупатели. Придумывать бургеры, как это делает Николай Соболев, печатать книги, как это делает Николай Соболев.

— Ваш прогноз — заменит ли YouTube телевидение? Может ли со временем другая площадка заменить YouTube? Есть ли соответствующие предпосылки?

А: Раньше говорили, что радио исчезнет, но сейчас его слушают автолюбители — за рулем едешь и включаешь музыку. С телевидением по сути та же история. Там большие бюджеты, профессионалы своего дела, форматы, к которым привыкли зрители. Телевидение и YouTube сосуществуют в гармонии. На Западе есть Netflix — сочетание интернета и телевидения. В России подобная площадка также может появиться, тогда весь видеоконтент перейдет в этот формат.

Пока телевидение переходит на YouTube: свой канал запустил телеведущий Андрей Малахов, "Вечерний Ургант" затрагивает темы, популярные в интернете. На данный момент большинство попыток прорваться на YouTube неудачные. Но на телевидении работают профессионалы, и они приноровятся.

Р: Если на телевидении появятся крутые сериалы и новые классные шоу, они переманят аудиторию из YouTube, но пока этого не происходит. Кроме того, в интернете невозможно сделать дорогостоящий проект, который себя окупил бы — невозможно снимать качественные вещи без дорогой рекламы.

Действительно, есть сведения, что многие продакшены рассматривают возможность создания в России аналога Netflix — я знаю как минимум шесть человек, которые обдумывают эту идею.

Чтобы YouTube смог заменить телевидение, необходимо, чтобы стоимость рекламы увеличилась в разы. Пока на YouTube не придут инвесторы и рекламщики, обсуждать эту тему бессмысленно.

— Только в России такая проблема?

А: Здесь можно зарабатывать только за счет рекламных интеграций, потому что монетизация — копейки. Одна тысяча коммерческих просмотров (просмотров рекламы в начале ролика до конца — ред.) в России стоит от 70 центов до 1,5 доллара, а в США — 7-8 долларов. Получается, что в Европе и США блогеры-тысячники уже хорошо зарабатывают и могут снимать качественные видео. В России ролики такого уровня производят только блогеры-миллионники.

Р: Если рекламщики поймут преимущества YouTube — например, здесь можно четко увидеть, сколько людей посмотрели рекламный ролик, — они могут принести сюда свои бюджеты. Тогда телевидению придется заманивать их обратно с помощью качественного контента. Получается, что YouTube может поднять телевидение.