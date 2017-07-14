Лавров об отношениях России и ЕС: "Я воздержусь"

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне выступил в Фонде Кербера в Берлине, в ходе мероприятия была затронута тема взаимоотношений России и Европы, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на сайт Inforeactor.ru.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова "сдала" своего коллегу, описав на своей странице в Facebook занимательный диалог между Лавровым и ведущей, которая спросила российского министра, как бы он назвал стихотворение, посвященное взаимоотношениям РФ и ЕС.

"Там может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", — отметил Лавров.

Он также назвал абсурдным заявление о том, что Москва хочет ослабить Европейский союз.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини 11 июля заявила, что Россия и Евросоюз договорились о более частых контактах по международным вопросам.

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В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. В последний раз Совет ЕС 28 июня принял решение продлить на полгода санкции, действующие до конца июля 2017 года.

В свою очередь, Россия в августе 2014 года ввела ответные ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады. В 2015 году они были продлены по 5 августа 2016 года. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

Согласно подсчетам Минэкономразвития РФ, Евросоюз, США, Канада, Норвегия и Австралия из-за продэмбарго потеряли рынок сбыта на 8,6 миллиарда долларов в год.