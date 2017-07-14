О чем говорили Карасин и посол Молдовы в России

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Статс-секретарь — заместитель Министра иностранных дел России Григорий Карасин и посол Молдовы в РФ Андрей Негуца обсудили в пятницу в Москве актуальные аспекты российско-молдавских отношений, сообщает пресс-служба МИД России.

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Участники встречи отметили динамично развивающиеся контакты на высоком политическом уровне и ряд практических мер российской стороны по активизации двусторонних отношений.

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Обсуждалось также и обеспечение молдавской стороной отвечающего международной практике порядка ротации российских военнослужащих, находящихся в Молдове.

Речь также шла и о совместных мероприятиях, посвященных предстоящему 25-летию миротворческой операции на Днестре, в которых планирует участвовать представительная российская делегация.

Отдельно Карасин и Негуца коснулись ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.