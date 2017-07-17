В Москву на заработки: как правильно оформить патент

Обучающий мини-фильм в помощь трудовым мигрантам, созданный по заказу Миграционного центра в Сахарово (Москва), представил Миграционного центр Москвы.

"Наш фильм является своего рода видео-инструкцией для потенциальных трудовых мигрантов, собирающихся на заработки в Москву. В фильме показан процесс оформления рабочего патента в Миграционном центре Москвы — единственном месте в городе, где созданы все условия для получения услуги быстро, качественно и в доброжелательной атмосфере", — рассказал глава Миграционного центра Москвы Николай Федосеев.

В фильме снимались сотрудники Многофункционального миграционного центра в Сахарово, а также Жамшид Бекмирзаев — актер, знакомый зрителям по нескольким телевизионным сериалам и эпизодической роли в кинофильме "Высоцкий. Спасибо, что живой".

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