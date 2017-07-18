Лавров по поводу дипсобственности РФ в США: грабеж средь бела дня

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ситуацию с арестом российской дипсобственности в США "грабежом средь бела дня".

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Вашингтон не намерен возвращать России дипломатическую собственность без получения "чего-то взамен".

"Источник анонимный? Значит, понимают, что у них совесть нечиста. Что касается сути, то, если это так, то (это. — Прим. ред.) грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действуют по принципу "Что мое, то мое, что твое, то поделим", — сказал Лавров журналистам.

В то же время глава МИД выразил убеждение, что в администрации Дональда Трампа "все же есть здравомыслящие люди", которые "прекрасно понимают, что это решение об аресте дипломатической недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов с семьями, было принято администрацией Обамы в состоянии агонии".