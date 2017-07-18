В России гражданин Молдовы избил собутыльника лопатой

Гражданин Молдовы избил за границей собутыльника лопатой, правда, несильно, за что поплатился всего лишь трудом в пользу государства

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Черемисиновском районе Курской области России мировой судья вынес приговор по уголовному делу 41-летнего гражданина Молдовы за умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщают региональные СМИ.

Известно, что между этим мужчиной, живущим в Черемисиновском районе, и его 34-летним знакомым в ходе совместного распития спиртного возникла ссора. Причиной разлада послужили якобы похищенные продукты.

В ходе конфликта гражданин Молдовы схватил лопату и нанес собутыльнику несколько ударов по голове. И лишь своевременное оказание медицинской помощи позволило избежать более серьезных последствий.

Суд назначил осужденному наказание в виде 200 часов неоплачиваемых работ, связанных с благоустройством поселка, в котором он проживает.