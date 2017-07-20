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Встреча с IV Форумом молодых дипломатов

Молодые дипломаты обменялись мнениями с Лавровым "один на один"

CC BY-SA 2.0 / МИД России
В России
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Закрытая встреча с Лавровым, серьезные обсуждения не под запись и выступления парламентариев прошли на форуме молодых дипломатов в столице России

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Делегации молодых дипломатов девяти стран постсоветского пространства съехались в Москву на форум молодых дипломатов, который проходит в российской столице уже в четвертый раз.

С каждым годом география участников расширяется — например, в этом году к списку участников добавились представители Узбекистана и Молдовы.

Утро с Лавровым

Начался день молодых посланников со встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в доме приемов МИД России. Как отметил главный российский дипломат, форум за четыре года (впервые он был проведен по инициативе российских молодых дипломатов) превратился в серьезную площадку для обмена мнениями.

После краткого приветственного слова Лавров попросил журналистов удалиться и остался с молодыми посланниками один на один для обсуждения международных проблем.

За закрытыми дверями глава российского внешнеполитического ведомства проговорил с коллегами из девяти стран около часа — и после этого участники переместились в конференц-холлы Нователя в Москва-Сити — небольшое здание, затерянное между высотками делового центра российской столицы.

Презентация XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Презентация XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов

Твиттеры и глухота

Темой нынешнего форума стали информационные технологии в современной дипломатии — но говорили приглашенные гости в основном о проблемах хакеров, кибератаках и информационных вбросах.

Первым выступил перед участниками председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. За свое получасовое выступление сенатор охватил сразу несколько глобальных тем, но внезапно особо заострил внимание на твиттерах внешнеполитических ведомств стран-участниц форума.

Работа в интернете МИДами стран СНГ ведется с небольшим отставанием от западных государств, посетовал Косачев. Так, например, российский МИД завел официальный аккаунт в твиттере в 2011 году, а официальный блог Государственного Департамента США появился в 2007 году.

"Понятно, что здесь не то что каждый год, а каждая неделя и каждый день идет на золотой счет", — заявил Косачев.

Отставание постсоветских стран заметно и в количестве подписчиков официальных аккаунтов министерств иностранных дел.

В качестве примера сенатор привел Центральную Азию: по подсчетам уральского центра российского института стратегических исследований, число подписчиков МИДов Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана в 2014 году не превышало девяноста тысяч человек, а Узбекистан и Туркменистан и вовсе не попали в рейтинг.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Молодые дипломаты Молдовы встретились с Лавровым

"Из этого можно сделать вывод, что по состоянию на три года назад, как минимум, цифровая дипломатия странами Центральной Азии не рассматривалась как самостоятельное направление".

Обратился с такой информацией к участникам форума Косачев не случайно — почти все они действующие сотрудники внешнеполитических ведомств своих стран и могут повлиять на состояние дел в родных министерствах.

Презентация XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Презентация XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов

Слово после Косачева взял председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий — он напомнил собравшимся в зале о том, как быстро и точно необходимо реагировать на информационные вбросы и как важно доносить свою точку зрения до зарубежной аудитории.

В качестве примера депутат привел события 2008 года в Абхазии и Южной Осетии — тогда, по воспоминаниям Слуцкого, американские и британские каналы заявляли, что Россия напала на Грузию.

Истинное же положение дел стало широко известно, напомнил парламентарий, только в 2009 году, когда вышел специальный доклад еврокомиссии под руководством Хайди Тальявини.
Проблема возникла тогда из-за того, что сегодня Россия не обладает мощными средствами донесения своей точки зрения до граждан других государств.

"Нас просто не слышат", — заявил Слуцкий.

Про тонкости и сложности международного регулирования в киберсфере рассказал и специальный представитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских — но его выступление, как и круглый стол с Сергеем Лавровым несколькими часами ранее, прошло за закрытыми дверями.

Уникальный шанс и шоковое впечатление

Молодые дипломаты неохотно делились с журналистами своими впечатлениями о форуме — но, судя по тому, что во время выступлений спикеров участники постоянно что-то записывали, озвученная информация их заинтересовала.

Как рассказала корреспонденту Sputnik участница делегации Южной Осетии Марина Уалыты, впечатлений от форума только положительные.

"На форуме наша делегация уже в третий раз, но лично я — второй раз. Мы увидели множество наших коллег и познакомились с новыми участниками. Впечатлений — масса".

Первое посещение форума, рассказала молодой дипломат, произвело на нее шок.

"Это была первая серьезная площадка, на которой мы, как молодые дипломаты могли высказывать свое мнение наравне с маститыми дипломатами", — выразила свое мнение Марина Уалыты.

Форум молодых дипломатов регулярно проводится с 2014 года по инициативе Совета Молодых дипломатов МИД РФ. Он проходит в Москве с 20 по 21 июля.

Теги:
молодые дипломаты, делегация, встреча, форум, Косачев, Лавров, Россия
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