Путин: пока не решил, ухожу я с поста президента или нет

Российский лидер отметил, что его привлекает деятельность в таких направлениях, как общественные организации и экология.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Президент Россия Владимир Путин заявил, что пока не думал, чем займется после ухода с поста главы государства, сообщает РИА Новости.

"Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге", — сказал Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи.

"В мире много интересных занятий, это не значит, что я буду должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей", — заявил он.

По словам Путина, в частности его привлекает деятельность в таких направлениях, как общественные организации и экология.

"Я найду чем заняться", — заключил президент.

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