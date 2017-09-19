Объявлены имена лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот"

КИШИНЕв, 19 сен — Sputnik. В Москве состоялось одно из самых долгожданных культурных событий — "Хрустальная Турандот" объявила победителей, сообщает РИА Новости.

"Хрустальная Турандот", которой награждаются московские театры, артисты, режиссеры и художники за лучшие работы в прошедшем сезоне, присуждается в нескольких номинациях. В их числе — лучшие женская и мужская роли, режиссерская работа, спектакль. В этом году список номинаций оказался еще шире.

Почетной наградой в номинации "За доблестное служение театру, честь и достоинство» награжден генеральный директор Международного театрального фестиваля им. Чехова Валерий Шадрин. Лучшим директором театра назван Кирилл Крок — директору Вахтанговского вручена премия «За безупречную организацию театрального процесса".

© Sputnik/ Виталий Белоусов XXVI церемония награждения театральной премии "Хрустальная Турандот"

Народная артистка СССР Инна Чурикова удостоена премии "Хрустальная Турандот" за роль Королевы Елизаветы II в спектакле "Аудиенция" в Театре Наций. А народный артист России Виктор Раков был отмечен наградой за роль Комяги в спектакле "День опричника" в "Ленкоме". Эти роли были признаны лучшими актерскими работами прошлого сезона.

© Sputnik/ Виталий Белоусов XXVI церемония награждения театральной премии "Хрустальная Турандот"

Лучшим сценографом сезона назван Адомас Яцовскис. Он награжден премией "Хрустальная Турандот" за сценографию к спектаклю "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса в театре Вахтангова. Этот спектакль также получил награду и как лучший спектакль прошлого сезона. Художественный руководитель "Студии театрального искусства" (СТИ) Сергей Женовач удостоен премии в номинации "За лучшую режиссерскую работу". Он получил награду за спектакль "Мастер и Маргарита" в СТИ. Лучшим художником по костюмам сезона названа Виктория Севрюкова, ей вручена премия за работу в спектакле "Аудиенция".