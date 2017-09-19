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Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце

Стартует второй сезон конкурса "Ты супер!"

© Sputnik/ Илья Питалев
В России
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В Москве стартует второй сезон вокального конкурса для детей "Ты супер!"

Международное информационное агентство и радио Sputnik и телеканал НТВ объявляют кастинг на второй сезон детского вокального конкурса "ТЫ СУПЕР!".

Участники Ты супер! Танцы
© Sputnik/ Евгений Одиноков
"Ты супер!" и "Ты супер! Танцы" - проекты-братья

Международный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, познакомиться со звёздами мирового уровня, а также найти себе новых друзей из разных стран мира. Участники проекта станут обладателями многочисленных подарков, а, в случае, если они займут призовые места — специальных суперпризов.

Весь процесс подготовки участников к выступлению, а также само участие в конкурсе широко освещается на телеканале НТВ, в сети интернет, на сайтах Международного информационного агентства и радио Sputnik, а также в популярных социальных сетях.

Кто может принять участие в проекте?

Участниками конкурса могут стать воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, стран СНГ и Балтии в возрасте от 7 до 18 лет.

Участники проекта будут выбраны путем специального отбора.

Анна Неделько - специальный корреспондент Sputnik на шоу Ты супер! Танцы
© Sputnik.
Анна Неделько - спецкор Sputnik на шоу "Ты супер! Танцы"

Кто оплачивает расходы?

Все расходы на проезд (туда-обратно — один раз), проживание и питание детей и их сопровождающих, берет на себя телеканал НТВ. Во время учебного года будут организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе. На проекте будут присутствуют психологи и медицинский персонал.

Как и куда отправлять заявки:

Для того чтобы принять участие в кастинге международного проекта "Ты супер!", необходимо:

1. Заполнить анкету на участие в кастинге (по адресу https://sptnkne.ws/f35n).

2. Снять видео (можно на обычный мобильный телефон) с коротким представлением участника. Например: "Я Марина Русу, живу в Кишинёве в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой бабушки. Мне 10 лет. Пою с семи лет. Далее немного о себе".

Вокалисты международного проекта Ты супер! провели три недели во Всероссийском детском центре Орленок
© Sputnik/
Вокалисты международного проекта "Ты супер!" отдыхают в "Орленке"
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3. Подготовить видеозапись исполнения песни (или нескольких песен). Также можно предоставить видео, сделанные на вокальных конкурсах.

4. Отправить подготовленные видео (представление участника и его песни) по адресу konkurs@sputnik.md. Укажите в теме письма: "Заявка на проект "Ты супер!" от (фамилия и имя кандидата)". Если видеозаписи имеют большой объём, их можно загрузить на любой удобный для вас виртуальный диск (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru Облако и т.д.). В этом случае важно переслать на e-mail konkurs@sputnik.md ссылки на размещённые видео.

Когда нужно подавать заявки:

Заявки на конкурс принимаются до 20 октября 2017 года. Результаты первого отборочного тура будут известны зимой 2018 года.

Информация для контактов:

Получить дополнительную информацию о проекте и об участии в конкурсе можно по адресу konkurs@sputnik.md или телефону (+373) 69601349.

Участники шоу Ты супер! исполнили песню Алые паруса в лагере Орленок
© Sputnik.
Участники шоу "Ты супер!" исполнили в "Орленке" песню "Алые паруса"

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на телеканале НТВ и на ресурсах Sputnik 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров он стал одним из самых популярных телевизионных проектов. В конкурсе приняли участие 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Раскрыть вокальные способности детям помогали судьи конкурса: продюсер Виктор Дробыш, певцы Стас Пьеха и Ёлка, а также экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина. Поддерживал участников известный ведущий — тележурналист и обладатель премии "ТЭФИ" Вадим Такменёв.

Финал международного вокального конкурса "Ты супер!" завершился масштабным гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце. Победительницей первого сезона стала Валерия Адлейба из Абхазии.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн
© Photo: PR-служба НТВ
Проект "Ты супер! Танцы" поможет исполнить мечты 145 детей

Все участники проекта получили множество подарком и сюрпризов от организаторов и партнёров проекта. Международное информационное агентство и радио Sputnik объявило о выделении участникам ежемесячных стипендий на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. Участникам конкурса вручили сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, а также предоставили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок".

Финалисты проекта "Ты супер!" также приняли участие в престижных международных конкурсах и музыкальных мероприятиях: Валерия Адлейба и Евгений Бойцов продемонстрировали свой талант на сцене конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская новая волна", Кирилл Есин стал участником конкурса "Детское Евровидение", а Виталий Толочкин выступил на сцене "Премии МУЗ-ТВ". Более того, по решению организаторов все финалисты конкурса "Ты супер!" станут участниками мюзикла "Республика ШКИД", а 31 декабря ребята поздравят телезрителей в волшебном шоу "Супер Новый год на НТВ".

Арсений и Анна Ерхан
© Sputnik/ Илья Питалев
Финал "Ты супер!": Аня Ерхан из Молдовы выступила в Кремле

В первом сезоне конкурса приняли участие и две девочки из Республики Молдова — шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. Анна Ерхан, как самая юная участница из Молдовы, приняла участие в финальном гала-концерте в качестве специального гостя. Она спела дуэтом с экс-участником "O-Zone" Arsenium (Арсение Тодираш) мировой хит "Любовь под липами" ("Dragostea Din Tei"), вызвав бурную реакцию зала.

Следите в материалах Sputnik за успехами наших соотечественников. Читатели Sputnik смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций передач на сайте агентства.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. На постсоветском пространстве Sputnik работает в 14 странах и представлен современными мультимедийными ресурсами, включая интернет-порталы на национальных и русском языках, радио и пресс-центры. В таких странах, как Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия Sputnik входит в число лидеров интернет-СМИ.

НТВ (ntv.ru) — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

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Теги:
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