Народного артиста России Николая Караченцова перевели в реанимацию

В феврале текущего года народный артист попал в больницу с различными травами после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Народного артиста России Николая Караченцова перевели в хирургическую реанимацию.

Как рассказал РИА Новости сын актера Андрей, состояние Караченцова не ухудшилось и остается стабильным.

"Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика", — сказал он.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что артист находится в реанимации именно из-за ухудшения здоровья.

Врачи госпитализировали Караченцова в понедельник. По словам медиков, состояние актера оценивается как средней тяжести.

© Sputnik/ Илья Питалев Николай Караченцов после ДТП попал в больницу с сотрясением мозга

В феврале текущего года народный артист попал в больницу с различными травами после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. Авария случилась в тот же день, что и 12 лет назад: в ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. Тогда Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и до сих пор продолжает проходить реабилитацию.

Актер театра и кино Николай Караченцов — лауреат Государственной премии Российской Федерации, кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства. Он сыграл в таких кинокартинах, как "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Тихий Дон" (1992), "Королева Марго" (1996).