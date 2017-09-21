Народного артиста России Николая Караченцова перевели в реанимацию

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Народного артиста России Николая Караченцова перевели в хирургическую реанимацию.
Как рассказал РИА Новости сын актера Андрей, состояние Караченцова не ухудшилось и остается стабильным.
"Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика", — сказал он.
Ранее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что артист находится в реанимации именно из-за ухудшения здоровья.
Врачи госпитализировали Караченцова в понедельник. По словам медиков, состояние актера оценивается как средней тяжести.
Актер театра и кино Николай Караченцов — лауреат Государственной премии Российской Федерации, кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства. Он сыграл в таких кинокартинах, как "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Тихий Дон" (1992), "Королева Марго" (1996).