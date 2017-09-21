В Ростове сгорела многоэтажная гостиница, есть погибшие

В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека, на месте работают пожарные и полицейские, территория пожара оцеплена. Среди погибших оба работали в администрации гостиницы

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В центре Ростова-на-Дону загорелась десятиэтажная гостиница, погибли два человека, передает РИА Новости.

Согласно данным, оба погибших работали в администрации гостиницы. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 18.58.

Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

© Sputnik/ Роман Неведров В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание

Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Очевидцы пожара рассказали, что из окон второго этажа загоревшегося здания выпрыгивали дети, из ловили молодые люди, стоявшие под окнами. Однако никто из выпрыгнувших из окна не обращался за медицинской помощью.

Ростов на Дону. Огнем охвачены верхние этажи высотки. В здании расположен отель «Торн Хаус». pic.twitter.com/AV6yiSIXup — Олег Анатольевич (@dolg132005) September 21, 2017

​Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

© Sputnik/ Роман Неведров В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание

Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.