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Форум молодых лидеров Евразии прошел в Москве

Деловой форум молодых лидеров Евразии прошел в Москве

© Sputnik/ Владимир Астапкович
В России
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Участники молодежного делового форума рассказали корреспонденту Sputnik о своих проектах - кинофестивале, юридическом ликбезе и мобильном приложении

КИШИНЕВ 22 сен — Sputnik. Форум молодых лидеров Евразии прошел Москве. На нем собрались студенты, госслужащие и предприниматели из России, стран СНГ, Балтии и Грузии. Их общая цель — обменяться опытом и найти единомышленников, выстроить отношения во всех сферах жизни — от политики до науки.

Деловой форум посетили именитые гости. Один из них — Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. С его легкой руки появился политический мем: "страны, которые когда-то были вместе". Так Швыдкой перефразировал обозначение "бывшие союзные республики". После, это выражение использовали остальные спикеры. А еще спецпредставитель президента признался, что завидует современной молодежи:

"У вас, молодых, гораздо больше возможностей для самореализации, чем было у моих сверстников", — поделился он.

Перед участниками выступил Михаил Швыдкой
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Перед участниками выступил Михаил Швыдкой

Артем Кавинов, депутат Государственной думы спросил у зала, кто впервые приехал в Россию. Несколько человек подняли руки. Видимо, для их быстрого приобщения к русской культуре депутат прочел стихи собственного сочинения:

"Я смотрю на стрелку сверху, не спеша,

За Окой и Волгой — русская душа
Растеклась широко, вдаль, за горизонт,
Без конца и края, и без берегов!"

В заседании принял участие заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в СНГ, Грузии и Балтии Андрей Благодыренко. Он отметил, что организаторы форума дали возможность россиянам познакомиться с молодежной элитой соседних стран.

Благодыренко напомнил, что в Sputnik работает много молодежи: "Когда мы подбирали кадры для работы в редакциях, я был приятно удивлен. Наша команда сформировалась из молодых специалистов с большим профессиональным багажом. Думаю, что и вы — из их числа".

Директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в СНГ, Грузии и Балтии Андрей Благодыренко
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в СНГ, Грузии и Балтии Андрей Благодыренко

Молодые участники форума провели короткие презентации своих проектов.

Эльнура, студентка из Кыргызстана, представила детско-юношеский кинофестиваль "Карек". Она хочет привлечь к его организации представителей из стран СНГ.

"Мы уже во второй раз проводим фестиваль в Кыргызстане. Дети сами пишут сценарии, снимают фильмы и отправляют нам. Нас поддерживают Союз кинематографистов Кыргызстана и бишкекский кинотеатр. В прошлом году двое наших участников побывали в международном кинолагере в Южной Корее", — рассказала студентка.

Белорусский студент-правовед Роман участвует в проекте по юридическому ликбезу Street Law — "Живое право".

"Мы организуем тренинги по праву для наиболее незащищенных слоев населения — студентов, пенсионеров и школьников. У нас нет сухих лекций, мы рассказываем о юридических вопросах понятным языком, проводим обучающие игры".

Александр, российский психолог и преподаватель, вместе с группой друзей разрабатывает приложение для смартфонов под рабочим названием Meeting Map ("Карта встреч"). Его пользователи смогут создавать объявления о концертах и лекциях, предлагать свои услуги — и все это с привязкой к карте.

"Сейчас, если ты не знаешь адреса важного для тебя мероприятия, то не сможешь его посетить, даже если оно проходит на соседней улице. Meeting Map разрешит подобные ситуации. Наше приложение не ограничено географически, к нему смогут присоединиться как пользователи стран СНГ, так и вообще со всего мира. Кстати, проект уже сам по себе международный, мой главный партнер — гражданин Азербайджана", — объяснил Александр.

Форум молодых лидеров Евразии проходил в течение двух дней. Он объединил более 150 участников.

Теги:
Форум молодых лидеров Евразии, Москва, Россия
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