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Начало продаж нового романа Виктора Пелевина Ананасная вода для прекрасной дамы

Пройдите тест и узнайте, на кого из романов Виктора Пелевина вы похожи

© Sputnik/ Илья Питалев
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Онлайн-тест по книгам Виктора Пелевина

Пройдите онлайн-тест, чтобы узнать, на героя какого произведения Пелевина вы похожи.

Новый роман Виктора Пелевина выходит сегодня, 26 сентября. Поклонники творчества не перестают гадать, что же на этот раз придумал один из самых эпатажных российских писателей, назвав свою книгу "iPhuck 10". 

Появится новое произведение в издательстве "Эксмо". Больше об уже нашумевшем романе практически ничего не известно. 

Тексты Пелевина славятся своей бесконечной иронией и актуальностью. Среди его бестселлеров такие произведения, как "Омон Ра", "Generation "П", "S.N.U.F.F.", "Empire V", "Жизнь насекомых". Чтобы узнать, какой вымышленный образ Пелевина соответствует вам, пройдите тест, подготовленный нашими коллегами из Sputnik Беларусь. 

Теги:
Пелевин, тест, онлайн
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