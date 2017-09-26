Роскомнадзор может в 2018 году заблокировать соцсеть Facebook

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова Facebook продолжает говорить ведомству, что ищет способы исполнить закон, но официальных писем в ведомство не поступало

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. В России могут заблокировать Facebook за уклонение от законодательства, если соцсеть не исполнит требований закона о хранении персональных данных в РФ, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет: в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — сказал Жаров.

По его словам, Facebook продолжает говорить, что ищет способы исполнить закон, но официальных писем в ведомство не поступало.

"Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем", — сказал Жаров.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram в Азии могут испытывать проблемы с доступом к мессенджеру из-за проблем с серверами.

"На кластере серверов в Азии отключено электричество и прекращена работа источника бесперебойного питания. С проблемами столкнулись азиатские пользователи. Оборудование перезагружается и вскоре возобновит работу", — говорится в сообщении Sputnik Таджикистан.