Указом президента РФ освобождена от должности глава Россотрудничества

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Освобождена от должности глава Россотрудничества Любовь Глебова, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
"Освободить Глебову Любовь Николаевну от должности руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в указе.
Любовь Глебова будет представлять в Совете Федерации Удмуртию.