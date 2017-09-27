Геннадий Бордюгов: нельзя уменьшать значение Революции 1917 года

Российский историк, президент Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов рассуждает о том, что значит 100-летие Октябрьской революции для общества и власти

- Геннадий Аркадьевич, юбилейный 2017 год, год столетия русской революции завершается, но до сих пор непонятно, по-прежнему ли мы празднуем эту дату.

— Столетний рубеж революции Россия проходит впервые. Есть возможность сравнить, как отмечались юбилейные даты революций во Франции, в Англии или США. И вот парадокс – во Франции, к примеру, спустя 90 лет после революции День взятия Бастилии — 14 июля стал главным национальным праздником, а у нас через десять лет убирают из календаря празднование февральской революции (12 марта по новому стилю), а через 75 лет перестает быть праздником и выходным днем 7 ноября.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Геннадий Бордюгов: сохранение памяти о Победе - дело простых людей

Так мы упускаем возможность напомнить миру, что революция 1917 года изменила мир: исчезли империи, распалась колониальная система, коренным образом изменилась социальная политика, женщинам предоставлены равные права с мужчинами и т.д.



- И что в таком случае столетие революции значит для общества и для власти?

— Каждое десятилетие после 1917 года, каждый юбилей власть выстраивала сценарий воспоминаний о революции и представляла страну миру. Это было связано с легитимацией режима власти, с его внутренней и внешней политикой. Но начиная с 1995 года, власть по сути дела покинула это пространство памяти, отдала его в руки общественных организаций, университетских центров, министерств культуры и образования, архивов. То есть Кремль как бы наблюдает за всем со стороны.

Но пока власть держит паузу, общество бурлит. На всех исторических порталах, в исторических обществах и университетских центрах ведется крайне интересная дискуссия. Ассоциация внимательно отслеживает отношение различных социальных групп к юбилею, и не только в России – в Германии, Италии, США, Китае, Японии, Латинской Америке. Появилось даже понятие "революциомания".

Проходят конференции, выставки, фестивали, необычные акции. А вот того, чего некоторые политики боялись – использование столетия для очередной демонизации России – не происходит.



- А как менялись сценарии празднования революции?

Каждое десятилетие Октября заново раскрывало "тайну" российских революций вообще и большевистских устремлений в частности. Эта "тайна" заключена в страсти к крайностям при свержении и захвате власти, к вере и надежде, что одним махом, разом, одномоментным напряжением сил можно решить все проблемы, разделаться с нежелательным старым и быстро, немедленно создать новое, светлое будущее.

© Sputnik/ Алексей Тихомиров Геннадий Бордюгов

Не случайно же к первому десятилетию революции было приурочено принятие первого пятилетнего плана, позволившего скачком совершить индустриальную модернизацию и изменить социальную структуру общества. В год второго десятилетия были устроены массовые политические чистки, путем репрессивных операций НКВД ликвидированы те "элементы", которые нарушали политическую и социальную гомогенность, устранены препятствия для создания однородного, надежного, "правильного" народа. Третье десятилетие Октября — принятие новой Программы ВКП(б), стержнем которой стал курс на построение за 20–30 лет коммунистического общества. 40-летие совпало с прорывом страны в космос, 50-летие – с косыгинскими реформами, призванными коренным образом изменить экономику страны, 60-летие – с переходом к общенародному государству, созданием "новой общности "советский народ", построением "развитого социализма" как плацдарма для нового рывка.

Даже последний в СССР 70-летний юбилей революции прошел под лозунгом "ускорения". Власть не избежала нетерпения даже в 1997 году, обещая скорое возрождение страны. А в год 90-летия Октября "Единая Россия" удивила электорат "Планом Путина", рассчитанным на десять лет.

Юбилейные даты всегда сопровождались и размышлениями о причинах отклонений от первоначальных замыслов творцов революции, но главное – указанием на конкретное лицо или группу лиц, виноватых в этом. Подобным ворошением прошлого занимались и власти, и их оппоненты.

Одним из первых был Лев Троцкий, заявивший на одном из заседаний Политбюро, что именно Иосиф Сталин стал "могильщиком партии и революции". Легендарный разведчик-антифашист Леопольд Треппер, увидевший Москву в 1937 году, возложил вину за то, что революция выродилась и породила систему террора, на всех, кто не восстал против зловещей сталинской машины. Позднее "шестидесятники" обвиняли сталинистов. Постмодернисты – "шестидесятников". Сегодня РПЦ обвиняет интеллигенцию, и наоборот.

© Sputnik/ Алексей Тихомиров Геннадий Бордюгов

Посмотрим, что взойдет на полемическом поле осенью этого года. Уже сейчас мониторинг нашей Ассоциации показывает, что столетие Февраля 1917 года не вызвало особого ажиотажа, что основное внимание приковано к Октябрю. Да и на роль наиболее обсуждаемых фигур революции выбраны не "февралисты" – Керенский, Гучков, Милюков и др., а Ленин, Троцкий, Сталин, Дзержинский.



- Скажите, а кто и как управляет пространством памяти о революции?

— У каждого времени свои символы и ритуалы. Однако исторические юбилеи коварны. Всякий следующий раз герои и антигерои, победы и постыдные страницы в пространстве памяти расставляются иначе. И чем дальше, тем заметнее желание власти извлечь из торжества как можно больше пользы для своей актуальной политики.

Смысловые акценты и визуальные образы, порядок действий и зрелищ составляют своеобразную партитуру, по которой можно услышать, прочесть и понять конкретное время. Но выбирая в пространстве памяти того или иного культурного героя, вы всегда должны знать, что в освещенную зону неизбежно попадут и те, кто вам неудобны.

А еще у пространства памяти есть анти-память, куда загоняется все, что разрушает выбранный проект памяти. Вспомните, как в конце 1980-х – начале 90-х гласность осветила все, что ранее было недоступно, закрыто для историков. Но эта правда нисколько не умалила значения Революции 1917 года.