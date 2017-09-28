AliExpress запустит новый интернет-магазин в России

С октября в России Tmall будет работать и как "маркетплейс" (интернет-площадка, систематизирующая информацию о различных продавцах), и как ритейлер, продающий товар с собственных складов

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Осенью в РФ китайская торговая площадка AliExpress (входит в Alibaba Group) запустит еще одно подразделение Alibaba — интернет-магазин Tmall. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию AliExpress в России Марк Завадский.

По его словам, 28 сентября состоится пилотный запуск платформы, официальное открытие Tmall запланировано на середину октября. Новая площадка в России пока будет расположена на домене AliExpress.

AliExpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка в сфере онлайн-торговли. Компания среди всех интернет-магазинов, торгующих в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеет наибольшую аудиторию (более 22 миллионов уникальных посетителей, зашедших на сайт за январь 2017 года). Количество отправлений в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.

Tmall в отличие от AliExpress делает акцент на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.