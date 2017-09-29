В Москве включили камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц

КИШИНЕВ — Sputnik. Более 3 тысяч камер видеонаблюдения в Москве подключили к системе распознавания лиц, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на сайт столичной мэрии.

Видеоизображение автоматически анализируется в режиме реального времени: система может установить личность человека на видео, его пол и возраст.

Лица на видеозаписях сканируются, чтобы их при необходимости можно было сравнить с информацией в различных базах данных, к примеру, в фотобазах органов правопорядка, когда речь идет о поиске правонарушителя.

Подобная система может помочь при поимке преступника, а именно выстроить маршрут его передвижения по городу. Система разработана таким образом, что она сама подбирает нужные видеозаписи с разных камер наблюдения, идентифицировав подозреваемого на видео.

Столичная сеть состоит из 160 тысяч видеокамер и охватывает 95% подъездов жилых домов. До конца 2017 года москвичи смогут самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения. Эти видео будет передаваться в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД), а записи с них можно будет использовать в качестве юридически значимого доказательства в суде.

"Внедрение видеоаналитики является мощным драйвером повышения эффективности как частных, так и городских систем видеонаблюдения. У жителей города появился дополнительный уровень защиты… Наш приоритет — баланс между конфиденциальностью и безопасностью, и мы придерживаемся строгой внутренней политики контроля, гарантирующей соблюдение прав граждан", — заявил глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

На сегодняшний день это одна из крупнейших в мире систем безопасности, где идентификация личности применяется в таком масштабе.