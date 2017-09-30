"Союзмультфильм" выпустит 30 новых серий о "Простоквашино"

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. В 2018 году в планы "Союзмультфильма" входит презентация семи новых сериалов, пилотной серии мультфильма "Попугай Кеша" и сразу 30 новых серий "Простоквашино", который станет крупнейшим проектом киностудии, передает Tricolor TV.
Об этом заявил генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев на сессии форума "Мир детства". Известно, что в "Простоквашино" появятся новые герои, а хронометраж серии будет сокращен до 6,5 минут.
"В следующем году мы уже идем к тому, что начнем выводить на рынок новые проекты, среди которых появятся семь сериалов", — отметил Борис Машковцев.
Представитель киностудии также рассказал, что в будущем году "Союзмультфильм" завершит производство сериалов "Богатырята", "Зебра в клеточку", "Пиратская школа", "Приключения Пети и волка", "Оранжевая корова" и пластилинового сериала "Циферки".