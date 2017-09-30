Под Кировом молдавские яблоки сменили национальность

По Кировом молдавские яблоки сменили национальность, но это вскоре заметили

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. В Кировской области России продавец сбывал молдавские яблоки под видом польских.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Более 80 тонн молдавских яблок уничтожено в России

Причина проста — "накрутить" цену.

Но бдительные граждане, как сообщают местные СМИ, сообщили "куда надо", и к продавцу… пришли.

Когда выяснилось, что яблоки — молдавского происхождения, цена тотчас упала, и все, кроме дистрибьютора, остались довольны.

Кстати, на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заводят административные дела за нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технических регламентов. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей, а если поймают повторно, то наказание могут ужесточить.