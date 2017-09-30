Песков высказался о возможности новых отставок губернаторов

Согласно экспертному докладу холдинга "Минченко Консалтинг", в отставку в ближайшее время могут уйти главы Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, а также губернатор Санкт-Петербурга.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин продолжает заниматься региональной проблематикой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности новых отставок губернаторов.

© Photo: Любовь Глебова Указом президента РФ освобождена от должности глава Россотрудничества

Ранее свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана — Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

"Президент продолжит заниматься региональной проблематикой", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов будет продолжена на следующей неделе, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Ранее сообщалось, что согласно экспертному докладу холдинга "Минченко Консалтинг", в отставку в ближайшее время могут уйти главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга.